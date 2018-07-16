اتساع نطاق إضراب العاملين بقطاع النفط والغاز فى النرويج

رويترز

أضرب نحو 900 من العاملين فى حقول النفط والغاز البحرية فى النرويج، اليوم الاثنين، عن العمل لينضموا لنحو 700 من العاملين بدأوا إضرابا الأسبوع الماضى فى تصاعد للخلاف بشأن الأجور ومعاشات التقاعد، مما أضر بالإنتاج.

وقال اتحاد سيف للعاملين إنه سيدرس خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيوسع نطاق الإضراب ليشمل جميع الأعضاء البالغ عددهم 2250 عضوا.

ومضى الاتحاد فى خطة توسيع نطاق الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضى بعدما لم يستجب أصحاب العمل لمطالبات برفع الأجور ومزايا التقاعد بحلول منتصف ليل الأحد.

وهذا أكبر إضراب فى القطاع منذ عام 2012 حيث استمر الاضراب 16 يوما وأدى لخفض إنتاج النرويج من النفط بنسبة 13% والغاز الطبيعى بنحو 4%.

ومن غير المتوقع أن يكون لاتساع نطاق الإضراب تأثير إضافى فورى علي إنتاج النفط والغاز يتجاوز إغلاق حقل كنار التابع لشل الأسبوع الماضى، والذى ينتج 23 ألفا و900 برميل من المكافئ النفطى يوميا.