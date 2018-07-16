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الإثنين، 16 يوليه 2018 11:57 ص
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إنقاذ طالب و3 غطاسين من الغرق بمياه البحر بالإسكندرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:33 ص
إنقاذ طالب و3 غطاسين من الغرق بمياه البحر بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية- أسماء على بدر
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تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية من إنقاذ طالب و3 غطاسين بعد استغاثاتهم لانجرافهم بمياه البحر، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بوجود استغاثة غرق عدد من الأشخاص بشاطئ 26 يوليو - منطقة سان استيفانو .

وانتقل مأمور وضباط القسم وقاموا بالاستعانة بكوادر مدربة ومؤهلة على عمليات الغوص والإنقاذ مستخدمين موتوسيكلات مائية وأطواق نجاة ومكبرات صوت ومحاصرة مياه المنطقة لبث الثقة والطمأنينة للمذكورين وتمكنوا من إنقاذهم وإخراجهم أحياء من مياه البحر بشاطئ السرايا دائرة قسم أول المنتزه وهم ى م ال 22 سنة طالب مقيم شارع عز العرب - منطقة لوران دائرة القسم ، ح ح ش حسن 41 سنة غطاس بالشاطئ مقيم شارع البكباشى العيسوى دائرة قسم أول المنتزه ، م ا ا 30 سنة غطاس بالشاطئ مقيم شارع إسكندر إبراهيم دائرة قسم أول المنتزه ، م ع م 18 سنة غطاس بالشاطئ مقيم منطقة المعمورة البلد دائرة قسم ثان المنتزه .

وبالفحص تبين أنه أثناء استغاثة الأول حال تعرضه للغرق وحال محاولة الثانى والثالث والرابع " عمال الإنقاذ بالشاطئ المشار إليه " التدخل لإنقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نتيجة ارتفاع الأمواج وجرفهم التيار داخل مياه البحر وعلى أثر استغاثتهم تم إعداد خطة عمل سريعة بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسمى أول الرمل وأول المنتزه وقاموا بالاستعانة بعمال الإنقاذ بالشواطئ المحيطة بمحل الواقعة مستخدمين الوسائل المتاحة مما أدى لسرعة الوصول إليهم وإنقاذهم وتم الاستعانة بمرفق الإسعاف لسرعة الدفع بعدد من السيارات لتقديم الإسعافات الأولية للمذكورين عقب إنقاذهم.

 وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل وجارى العرض على النيابة.

 

 

 

 


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