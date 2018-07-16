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الإثنين، 16 يوليه 2018 06:47 م
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إنشاء لوحة توزيع كهرباء شرق كفر الشيخ بقدرة 16 ميجا وبتكلفة 275 مليون جنيه

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:28 م
إنشاء لوحة توزيع كهرباء شرق كفر الشيخ بقدرة 16 ميجا وبتكلفة 275 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ يتفقد انشاء لوحة توزيع كهرباء شرق كفر الشيخ بقدرة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، إنشاء لوحة توزيع كهرباء شرق مدينة كفرالشيخ بقدرة 16 ميجا وات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 275 مليون جنيه، على مساحة 400 متر، بأرض مصنع الغزل، بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المساعد لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية.
 
 

وقال محافظ كفرالشيخ، جارى إنشاء لوحة توزيع كهرباء شرق مدينة كفرالشيخ بأرض مصنع الغزل، بقدرة 16 ميجا وات_ بتكلفة تقديرية تصل إلى 275 مليون جنيه، على مساحة 400 متر، لتوفير احتياجات المواطنين من التيار الكهربائى بشرق المدينة، وأن هناك مركز تحكم للكهرباء بغرب مدينة كفرالشيخ، مؤكداً أن هناك أعباء إضافية على المرافق والخدمات وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات إضافية، لتلبية احتياجات المواطنين اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة.

ولفت أن الفترة القادمة تشهد افتتاح العديد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين، قائلا: الخير قادم ونسعى جاهدين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة كفرالشيخ.

 


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