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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:40 م
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إلغاء 96 رحلة جوية بسبب سوء الطقس غربى الصين

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:35 ص
إلغاء 96 رحلة جوية بسبب سوء الطقس غربى الصين فيضانات فى الصين- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مطار "تشنغدو شوانغليو" الدولى بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء 96 رحلة، وتحويل 43 رحلة أخرى للهبوط فى مطارات قريبة، بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.

وتأتى هذه الإجراءات فى ظل تحذير السلطات المحلية للأرصاد الجوية من الأمطار والعواصف الرعدية مساء اليوم، والتى قد تؤثر على الرحلات فى المطار.
وتعرضت مقاطعة "سيتشوان" لموجة من الأمطار الغزيرة، وسط تحذيرات للمواطنين هناك للاستعداد لكوارث محتملة مع استمرار هطول الأمطار.

 


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