video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إطلاق اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى على إحدى محطات القطارات فى لندن

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:29 م
إطلاق اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى على إحدى محطات القطارات فى لندن جاريث ساوثجيت
إسلام مسعود ولندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة نقل لندن اليوم الاثنين، إطلاق اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى جاريث ساوثجيت على إحدى محطارات قطارات الأنفاق شمال العاصمة لمدة يومين، تكريما له على النتائج الجيدة فى بطولة كأس العالم لكرة القدم والتى اختتمت يوم أمس فى روسيا.

واحتل المنتخب الإنجليزى المركز الرابع، وهو أفضل مركز حققه فى البطولة منذ 28 عاما بعد خسارته من بلجيكا بهدفين دون رد.

وأشارت الهيئة إلى أن محطة قطارات فى الأنفيلد بشمال لندن على خط "بيكاديلي" ستحمل اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى حتى نهاية يوم غد الثلاثاء.

وقال مارك وايلد المدير العام لقطارات الأنفاق بهيئة نقل لندن أن " الأداء الرائع للمنتخب الإنجليزى هذا الصيف جعل الناس جميعا من مختلف الأعمار فى بهجة"، مضيفا " يسعدنا أن نظهر تقديرنا لجاريث والفريق من خلال إعادة تسمية المحطة على اسمه تكريما له".

إسم جاريث ساوثجيت على لافتة أحد شوارع لندن
إسم جاريث ساوثجيت على لافتة أحد شوارع لندن

 

إطلاق إسم جاريث ساوثجيت على محطة مترو الأنفاق فى لندن
إطلاق إسم جاريث ساوثجيت على محطة مترو الأنفاق فى لندن

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كأس العالم 2018.. رئيسة وزراء بريطانيا تسعى لتكريم المنتخب الإنجليزى

الأمير هارى يتوقع فوز المنتخب الإنجليزى بكأس العالم.. صور

30 دقيقة.. المنتخب الإنجليزى يتقدم على تونس 1-0 بهدف هارى كين

جاريث ساوثجيت

المدير الفنى للمنتخب الانجليزى

لندن

اطلاق اسم ساوثجيت على محطه بلندن

المنتخب الانجليزى




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة