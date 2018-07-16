إطلاق اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى على إحدى محطات القطارات فى لندن

إسلام مسعود ولندن (أ ش أ)

أعلنت هيئة نقل لندن اليوم الاثنين، إطلاق اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى جاريث ساوثجيت على إحدى محطارات قطارات الأنفاق شمال العاصمة لمدة يومين، تكريما له على النتائج الجيدة فى بطولة كأس العالم لكرة القدم والتى اختتمت يوم أمس فى روسيا.

واحتل المنتخب الإنجليزى المركز الرابع، وهو أفضل مركز حققه فى البطولة منذ 28 عاما بعد خسارته من بلجيكا بهدفين دون رد.

وأشارت الهيئة إلى أن محطة قطارات فى الأنفيلد بشمال لندن على خط "بيكاديلي" ستحمل اسم المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى حتى نهاية يوم غد الثلاثاء.

وقال مارك وايلد المدير العام لقطارات الأنفاق بهيئة نقل لندن أن " الأداء الرائع للمنتخب الإنجليزى هذا الصيف جعل الناس جميعا من مختلف الأعمار فى بهجة"، مضيفا " يسعدنا أن نظهر تقديرنا لجاريث والفريق من خلال إعادة تسمية المحطة على اسمه تكريما له".



إسم جاريث ساوثجيت على لافتة أحد شوارع لندن