إصابة 20 شخصا جراء انهيار خيمة لتجمع أنصار رئيس الوزراء الهندى

نيودلهى(أ ش أ)

أعلن مسئول فى الشرطة الهندية اليوم الاثنين، عن إصابة 20 شخصا على الأقل جراء انهيار خيمة مؤقتة خلال تجمع لرئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى منطقة ميدنابورى.

ونقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" الهندية عن المسئول قوله إن الخيمة نصبت بجوار المدخل الرئيسى لمكان التجمع لحماية الناس من المطر،وإنه شوهد كثير من مؤيدى حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندى) وهم يتزاحمون داخل الخيمة، حيث ناشدهم رئيس الوزراء بتوخى الحذر.

ووفقا للمسئول، فقد شاهد رئيس الوزراء انهيار الخيمة بينما كان يدلى بخطابه، حيث وجه على الفور أفراد الأمن الواقفين إلى جواره بالاهتمام وحماية الحاضرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة المصابين خلال الساعات المقبلة.