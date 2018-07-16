إصابة 18 شخصا فى رومانيا جراء انهيار شرفة أحد المطاعم

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أعلنت السلطات الرومانية إصابة 18 شخصا من رواد إحدى حفلات الزفاف جراء انهيار شرفة مطعم بمنتجع فى شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم سلطات الطوارئ ميهاى متريا- وفقا لشبكة (إيه بى سي) الأمريكية اليوم الاثنين - "إن الشرفة سقطت عن ارتفاع ثلاثة أمتار، ومعظم المصابين يعانون من شروخ وكدمات فيما يعانى أربعة أشخاص من إصابات خطيرة".



وتابعت الشبكة أن التقارير الأولية تفيد بأن أرضية الشرفة الخشبية انهارت بسبب وجود عدد كبير من الأفراد وذلك بالرغم من أن المبنى شيد حديثا، ويجرى التحقيق مع ملاك المنتجع بتهم التسبب فى أذى جسدي.