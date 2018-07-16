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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:05 م
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إصابة طالب بجرح غائر فى الكتف إثر تلقيه "عضة" من "حمار" بمدينة إسنا

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:23 م
إصابة طالب بجرح غائر فى الكتف إثر تلقيه "عضة" من "حمار" بمدينة إسنا حمار-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أصيب طالب يبلغ من العمر 18 سنة بجرح غائر في الكتف الأيمن، وذلك إثر تلقيه عضه من "حمار" بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، وتم نقله للمستشفي لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من الرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا يفيد بإصابة "محمود.إ.م" 18 سنة طالب، بجرح في كتفه اليمين بعمق غائر إثر تلقيه "عضة" من حمار بالمدينة، فتم نقله لمستشفي إسنا المركزي لتلقي العلاج، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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