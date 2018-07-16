إسرائيل تطلق سراح تركية بعد اتهامها بمساعدة حماس

رويترز

قال محامى مواطنة تركية اليوم الاثنين إن إسرائيل أفرجت عن موكلته التى اعتقلتها وهى فى زيارة بتأشيرة سياحة واتهمتها بمساعدة حركة حماس فى قضية أثارت غضب أنقرة.

وتعهدت تركيا بالرد بعد اعتقال إبرو أوزكان الشهر الماضى. وهناك خلافات بين إسرائيل وتركيا بشأن سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ووضع مدينة القدس.

وقال عمر خميسى، محامى أوزكان، إنها توجهت إلى اسطنبول جوا، أمس الأحد، بعد أسبوع من توجيه محكمة عسكرية إسرائيلية الاتهام لها. وأضاف لرويترز أن محكمة استئناف أمرت بالإفراج عنها وإعادة جواز سفرها لكنه قال "الاتهام لا يزال قائما لكننى أعتقد أنه سيسقط أيضا".

وقالت أوزكان لدى هبوطها إنها تشكر إروغان لاهتمامه بقضيتها، ولم يكن لدى متحدث باسم الجيش الإسرائيليى تعليق على الأمر.