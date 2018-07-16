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ألمانيا: لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على البيت الأبيض

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:27 ص
ألمانيا: لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على البيت الأبيض وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
رويترز
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قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الاثنين، إنه لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتحتاج إلى توحيد جهودها وذلك بعد أن وصف ترامب التكتل بأنه "خصم" فيما يتعلق بالتجارة.

وقال ماس لصحيفة فونكه الألمانية "لم يعد بوسعنا الاعتماد بالكامل على البيت الأبيض... للحفاظ على شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب علينا تعديلها. النتيجة الأولى الواضحة لا يمكن أن تكون إلا أننا بحاجة إلى التقارب أكثر فى أوروبا".

وأضاف "لا يجب أن تترك أوروبا نفسها مقسمة..."

 

 


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