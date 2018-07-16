أسرة الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى تهدى كتبه لمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، استلام مجموعة كتب للكاتب الصحفى الكبير الراحل صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة من أسرته اليوم الإثنين.

وقالت المكتبة فى بيان لها ، إن هذا الإهداء يأتى فى إطار جهود مكتبة الإسكندرية، فى الحفاظ على تاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تلاقت رغبة أسرة الكاتب الكبير المتمثلة فى زوجته السيدة الفاضلة أمينة النقاش مع رغبة مكتبة الإسكندرية وسعيها الدائم نحو توثيق التاريخ المصرى الحديث، وأعلامه الكبار من مفكرين وفنانين وسياسيين ومبدعين، لما لها من سمعة طيبة وخبرة كبيرة فى مجال توثيق المؤسسات والهيئات والأفراد بأحدث التقنيات، وتأتى هذه المجموعة كجزء من مشاريع ضخمة أطلقتها مكتبة الإسكندرية لتوثيق التيارات والحركات السياسية والحزبية فى مصر.

والجدير بالذكر أن الكاتب الكبير صلاح عيسى ولد فى4 أكتوبر عام 1939 فى قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية عام 1961 ، ورأس لمدة خمس سنوات عددًا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصرى، وبدأ حياته الثقافية كاتبًا للقصة القصيرة، ثم إتجه عام 1962 للكتابة فى التاريخ والفكر السياسى والاجتماعى، وتفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 فى جريدة الجمهورية، وأسس وشارك فى تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"الصحفيون"، ورأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة.

وأصدر صلاح عيسى أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979، كما صدر له 20 كتابًا فى التاريخ والفكر السياسى والاجتماعى والأدب، منها، تباريج جريج، ومثقفون وعسكر، ودستور فى صندوق القمامة، ورجال ريا وسكينة.