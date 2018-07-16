video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسرة الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى تهدى كتبه لمكتبة الإسكندرية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:07 ص
أسرة الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى تهدى كتبه لمكتبة الإسكندرية الكاتب الصحفى الراحل صلاح عيسى
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت مكتبة الإسكندرية، استلام مجموعة كتب للكاتب الصحفى الكبير الراحل صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة من أسرته اليوم الإثنين.

وقالت المكتبة فى بيان لها ، إن هذا الإهداء يأتى فى إطار جهود مكتبة الإسكندرية، فى الحفاظ على تاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث تلاقت رغبة أسرة الكاتب الكبير المتمثلة فى زوجته السيدة الفاضلة أمينة النقاش مع رغبة مكتبة الإسكندرية وسعيها الدائم نحو توثيق التاريخ المصرى الحديث، وأعلامه الكبار من مفكرين وفنانين وسياسيين ومبدعين، لما لها من سمعة طيبة وخبرة كبيرة فى مجال توثيق المؤسسات والهيئات والأفراد بأحدث التقنيات، وتأتى هذه المجموعة كجزء من مشاريع ضخمة أطلقتها مكتبة الإسكندرية لتوثيق التيارات والحركات السياسية والحزبية فى مصر.

والجدير بالذكر أن الكاتب الكبير صلاح عيسى ولد فى4  أكتوبر عام 1939 فى قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية عام 1961 ، ورأس لمدة خمس سنوات عددًا من الوحدات الاجتماعية بالريف المصرى، وبدأ حياته الثقافية كاتبًا للقصة القصيرة، ثم إتجه عام 1962 للكتابة فى التاريخ والفكر السياسى والاجتماعى، وتفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 فى جريدة الجمهورية، وأسس وشارك فى تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات، منها "الكتاب" و"الثقافة الوطنية" و"الأهالى" و"اليسار" و"الصحفيون"، ورأس قبل وفاته تحرير جريدة القاهرة.

وأصدر صلاح عيسى أول كتبه "الثورة العرابية" عام 1979، كما صدر له 20 كتابًا فى التاريخ والفكر السياسى والاجتماعى والأدب، منها، تباريج جريج، ومثقفون وعسكر، ودستور فى صندوق القمامة، ورجال ريا وسكينة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

مكتبة الاسكندرية

الاسكندرية

صلاح عيسى

تاريخ مصر الحديث

توثيق التاريخ المصرى

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

صندوق النقد: مصر لديها فرصة لتصبح من أكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالعالم

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

شاهد أبرز 10 صور لرئيسة كرواتيا

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

الدولة تطلق أكبر مشروع لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. إنجازات بعثة مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط تفتح الباب أمام المزيد.. والرئيس يرعى حلما جديدا للشباب بعد الفوز بـ45 ميدالية.. و69 ألف طالب بالمرحلة الأولى

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

تقرير تركى يفضح نظام أردوغان.. الانتخابات الأخيرة كانت غطاءً ديموقراطيًا للديكتاتور العثمانى.. فصل 18624 موظفًا حكوميًا من عملهم قبل أدائه للقسم الدستورى.. والسجون تكتظ بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

الجندى المجهول.. "ماتى ماكنوين" الفنلندى الذى ألهم العالم فكرة SMS

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة