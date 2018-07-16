video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أرض الفيروز" معرض فنى مصور يعبر عن البيئة السيناوية فى جامعة العريش

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:21 م
"أرض الفيروز" معرض فنى مصور يعبر عن البيئة السيناوية فى جامعة العريش معرض فنى مصور يعبر عن البيئة السيناوية فى جامعة العريش
شمال سيناء : محمد الحر
إضافة تعليق

افتتح الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، يرافقه عمداء ووكلاء وأساتذة كليات الجامعة والعاملين، اليوم، المعرض الفنى المصور الذى أعدته وأقامته الدكتورة هند الصفتى أستاذ الرسم فى كليتى الاقتصاد المنزلى والتربية بجامعة العريش .

وأقيم المعرض فى مجمع المدرجات الجديد بمقر جامعة العريش فى منطقة ضاحية السلام، وضم 22 لوحة مصورة معبرة عن البيئة السيناوية.

وأكدت الدكتورة هند الصفتى أن المعرض بعنوان: أرض الفيروز، حيث يصور ما تضمه أرض سيناء من كنوز وثروات وطبيعة أرضها وما تحويه من نخيل كصفة مميزة لها فى إشارة إلى أنها تنبت الخير لنا.

وأشاد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأساتذة الكليات بإقامة هذا المعرض المستوحى من البيئة السيناوية والمعبر عنها، وأن استئناف الدراسة فى جامعة العريش هو دليل أكيد على استمرار الحياة على أرض سيناء بتعاون أهلها رغم التحديات.

IMG-20180716-WA0012
 

 

IMG-20180716-WA0018
 

 

IMG-20180716-WA0021
 

 

IMG-20180716-WA0022
 

 

IMG-20180716-WA0023
 

 

IMG-20180716-WA0025
 

 

IMG-20180716-WA0026
 

 

IMG-20180716-WA0028
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة العريش تستعد لعقد امتحانات نهاية العام

اخبار شمال سيناء

جامعه العريش

معرض فن تشكيلي

أرض الفيروز

الدكتورة هند الصفتي

العريش




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة