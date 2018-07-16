"أرض الفيروز" معرض فنى مصور يعبر عن البيئة السيناوية فى جامعة العريش

شمال سيناء : محمد الحر

افتتح الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، يرافقه عمداء ووكلاء وأساتذة كليات الجامعة والعاملين، اليوم، المعرض الفنى المصور الذى أعدته وأقامته الدكتورة هند الصفتى أستاذ الرسم فى كليتى الاقتصاد المنزلى والتربية بجامعة العريش .

وأقيم المعرض فى مجمع المدرجات الجديد بمقر جامعة العريش فى منطقة ضاحية السلام، وضم 22 لوحة مصورة معبرة عن البيئة السيناوية.

وأكدت الدكتورة هند الصفتى أن المعرض بعنوان: أرض الفيروز، حيث يصور ما تضمه أرض سيناء من كنوز وثروات وطبيعة أرضها وما تحويه من نخيل كصفة مميزة لها فى إشارة إلى أنها تنبت الخير لنا.

وأشاد الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأساتذة الكليات بإقامة هذا المعرض المستوحى من البيئة السيناوية والمعبر عنها، وأن استئناف الدراسة فى جامعة العريش هو دليل أكيد على استمرار الحياة على أرض سيناء بتعاون أهلها رغم التحديات.































