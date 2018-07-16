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الإثنين، 16 يوليه 2018 09:54 ص
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أحد شباب القليوبية الفائزين بسيارة طعام متنقلة: نصيحتى للشباب لا تيأس

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:36 ص
أحد شباب القليوبية الفائزين بسيارة طعام متنقلة: نصيحتى للشباب لا تيأس اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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قال أحمد محمدى، أحد شباب محافظة القليوبية الفائزين بسيارة طعام متنقلة بالتعاون مع جمعية بيت الخير، إن المحافظة قامت بالإعلان على صفحتها الرسمية عن مسابقة تقدم خلالها سيارات طعام متنقلة، ثم عمل على الانتهاء سريعا من الأوراق المطلوبة وسرعة تقديمها فى الموعد المحدد من المحافظة.

وأضاف "محمدى" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك تسهيلات كبيرة جدا مقدمة من المحافظة للفائزين بالسيارات، وذلك من خلال توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على العمل على الانتهاء سريعا من كافة التراخيص، قائلا "أتوقع أن يتم تفعيل هذا المشروع وتقديم أكثر من مرحلة قادمة".

وتابع "هيبقى فاتحة خير وكلمتى للشباب لا تيأس، كل اللى يقول مفيش شغل أعمى، وكل واحد لازم يسعى وهتبدأ صغير وهتكبر واحدة واحدة".

 

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