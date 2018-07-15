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"BBC": استقالة وزير بريطانى بعد الكشف عن إرساله رسائل جنسية لامرأتين

الأحد، 15 يوليه 2018 06:26 م
"BBC": استقالة وزير بريطانى بعد الكشف عن إرساله رسائل جنسية لامرأتين اندرو جريفيث - وزير بريطانى
كتبت رباب فتحى
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قال موقع "بى بى سى عربى" إن وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا أندرو جريفيث، قدم باستقالته من منصبه بعد الكشف عن إرساله مئات الرسائل النصية ذات طبيعة جنسية إلى امرأتين.
 
ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" نص هذه الرسائل على صفحاتها، وتتضمن محتوى جنسيا.
 
وكان جريفيث من أكثر العناصر السياسية تأثيرا في صفوف المعارضة في حزب المحافظين في الفترة من 2004 إلى 2006.
 
وأعرب الوزير البريطاني عن شعوره "بالخزي" لما جاء في نص هذه الرسائل في تصريحات أدلى بها لصحيفة صنداي ميرور التي نشرت محتواها.
 
وأكد أن سلوكه تسبب في "محنة لا توصف" لزوجته وأسرته التي "يدين لها بكل شيء".
 
كما اعتذر الوزير المستقيل عما تسبب فيه من "حرج كبير" لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في إطار نفس التصريحات التي نشرتها الصحيفة البريطانية.
 
وكان جريفيث يتابع امرأتين على موقع التواصل الاجتماعي سنابشات لستة أشهر قبل أن يبدأ التواصل معهما في يونيو الماضي.
 
وأرسل جريفيث حوالي 2000 رسالة في ثلاثة أسابيع لامرأتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانستجرام، وواتساب، وسنابشات.
 
 

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