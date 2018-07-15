58 طالبا يشاركون فى اختبارات ألعاب القوى لاختيار الموهوبين بالمنيا

كتب ـ فريق المحافظات

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي لاختبارات الموهوبين في تخصص ألعاب القوى بالملعب الفرعي بنادي المنيا الرياضي، حيث تم إجراء الاختبار لـ 58 طالبا وطالبة من خلال اللجنة المشرفة من قبل الاتحاد المصرى لألعاب القوى.

جاء ذلك بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية ومندى عكاشة القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة ومندوبي القومسيون الطبى، والإسعاف ومديرية التربية والتعليم .

قال مندى عكاشة، إن إجراء الاختبارات للموهوبين في ألعاب القوى يستمر حتى 29 يوليو الجاري، بإجمالي 1350 مشاركا ممن وقع عليهم الاختيار خلال المرحلة الأولي، مشيراً إلى أن قائمة الألعاب المدرجة بالمشروع تضم (كرة اليد– كرة السلة- ألعاب القوي – المصارعة – الملاكمة – رفع الأثقال – التايكوندو- الجودو – تنس الطاولة )، لضمان التنوع بين مواهب الشباب المختلفة.