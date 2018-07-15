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الأحد، 15 يوليه 2018 03:47 م
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1591 طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية ببنى سويف

الأحد، 15 يوليه 2018 02:42 م
1591 طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية ببنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن الدكتور منصور حسن - رئيس جامعة بني سويف،أن عدد المتقدمين لإختبارات القدرات قد وصل إلى 717 طالبا وطالبة بكلية التربية الرياضية، بواقع 429 طالبا، و168طالبة، وتقدم 784 طالبا بكلية الفنون التطبيقية بواقع طالب  197 طالبا و587 طالبة، بإجمالي عدد 1591على مستوي الكليتين، وتنتهي الامتحانات يوم الاثنين 23 من هذا الشهر.
 
وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان له أن اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية تستغرق ثلاثة أيام لكل طالب يتم في اليوم الأول توقيع الكشف الطبي المبدئي، ويشمل العرض على لجنة الطول ولجنة الوزن ولجنة القوام ولجنة المهارة التي يجيدها الطالب وفقًا لاختياره ورغبته ثم يليها في اليوم الثاني اختبارات 100 متر، 800م، عقله، مرونة، وثب عريض، رشاقة، ثم اليوم الثالث الاختبار الشخصي. 
 
وأضاف أنه تم الانتهاء من  تجهيز اللجان وتجهيز قاعات الاختبارات وتخصيص أساتذة للمتابعة، والتأكد من صحة القياسات والأوزان والأدوات المستخدمة بالاختبارات مشيراً إلى انه يشترط للطلاب المتقدمين لكلية التربية الرياضية ألا يقل الطول بالنسبة للبنين عن 165 سم، وبالنسبة للبنات لا يقل عن 155 سم، ويستثنى من ذلك الشرط الطالب الحاصل على بطولة الجمهورية والحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى فقط، وبالنسبة للوزن يراعى تناسبه مع الطول بحيث يكون طرح الوزن مع الطول في حدود زيادة 15 كيلو بحد أقصى أو لأي معايير علمية مرتبطة بمهارة الطالب التي يؤديها.
 
وتابع  أن استقبال الأوراق يتم في مبنى كلية التربية الرياضية والفنون التطبيقية بشرق النيل، وعقب استيفاء البيانات الموجودة بالأوراق المقدمة تبدأ الاختبارات التي تقام بإشراف نخبة متميزة من أساتذة الجامعة، وتعلن نتائجها بعد فترة وجيزة، مشيرًا إلى تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين يجتازوا هذه الاختبارات ليتم ترشيحهم بناء عليها.
 
 

 


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