وفاة أمين شرطة أثناء فض مشاجرة بين مزارعين بطنطا

لقى أمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة حتفه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مزارعين بسبب خلافات الجيرة بإحدى قرى مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بوصول جثة أمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى جثة هامدة.

تبين من فحص الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء تدخل المتوفى "خلال إجازته" لفض مشاجرة بين مزارعين لخلافات الجيرة بالأرض الزراعية سقط أرضا وتوفى فى الحال، واتهمت زوجته طرفى النزاع بالتسبب فى وفاته، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.