وزير ألمانى يحذر ترامب من عقد صفقات منفردة مع بوتين

برلين (رويترز)

حذر وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من مغبة عقد أى صفقات منفردة مع روسيا على حساب الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة.

وكان ترامب، الذى سيجتمع فى فنلندا غدا الاثنين، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اتهم ألمانيا قبل أيام بأنها "أسيرة" لروسيا بسبب اعتمادها عليها فى إمدادات الطاقة.

ورحب ماس بالاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين والذى قال الرئيس الأمريكى إنه سيثير خلاله مسألة الحد من الأسلحة النووية.

وقال ماس لصحيفة بيلد أم زونتاج "قلنا دائما إننا بحاجة إلى الحوار مع روسيا، لذا فإن المحادثات بين واشنطن وموسكو أمر جيد".

وأضاف "ستكون أيضا خطوة للأمام إذا منح هذا الاجتماع أيضا قوة دافعة لنزع السلاح النووى".

لكن وزير الخارجية الألمانى قال "من يسىء إلى شركائه يخاطر بخسارتهم فى نهاية المطاف، الصفقات المنفردة على حساب الشركاء ستضر أيضا بالولايات المتحدة فى النهاية".