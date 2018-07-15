وزيرة السياحة تشارك الجالية الفرنسية فرحة الفوز بكأس العالم

تصوير حسين طلال

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أفراد الجالية الفرنسية القاهرة فرحة فوز منتخب الديوك بكأس العالم 2018.

وحرصت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، على متابعة المباراة النهائية بين منتخب فرنسا وكرواتيا، بين أفراد الجالية الفرنسية، بقصر الثقافة الفرنسى، ورصدت عدسة "اليوم السابع" تفاعل الوزيرة مع المباراة، مسجلة لحظات الفرحة بعد تتويج المنتخب الفرنسى باللقب الثانى فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويأتى هذا فى إطار حرص وزيرة السياحة على التواصل مع جميع الجاليات الأجنبية فى مصر، وهو أحد مبادئ الخطة المستقبلية للوزارة فى النهوض بالسياحة وتنشيطها خلال الفترة المقبلة.