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وزيرة السياحة تشارك الجالية الفرنسية فرحة الفوز بكأس العالم

الأحد، 15 يوليه 2018 09:38 م
وزيرة السياحة تشارك الجالية الفرنسية فرحة الفوز بكأس العالم رانيا المشاط
تصوير حسين طلال
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شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أفراد الجالية الفرنسية القاهرة فرحة فوز منتخب الديوك بكأس العالم 2018.
 
وحرصت وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، على متابعة المباراة النهائية بين منتخب فرنسا وكرواتيا، بين أفراد الجالية الفرنسية، بقصر الثقافة الفرنسى، ورصدت عدسة "اليوم السابع" تفاعل الوزيرة مع المباراة، مسجلة لحظات الفرحة بعد تتويج المنتخب الفرنسى باللقب الثانى فى تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
 
ويأتى هذا فى إطار حرص وزيرة السياحة على التواصل مع جميع الجاليات الأجنبية فى مصر، وهو أحد مبادئ الخطة المستقبلية للوزارة فى النهوض بالسياحة وتنشيطها خلال الفترة المقبلة.
 
رانيا المشاط (1)
الدكتورة رانيا المشاط ولحظة الفرحة بأحد أهداف المنتخب الفرنسى
 
رانيا المشاط (2)
وزيرة السياحة تتابع نهائى كأس العالم باهتمام بالغ
 
رانيا المشاط (3)
لحظة الفرحة بأحد أهداف فرنسا على وجه وزيرة السياحة
 
رانيا المشاط (4)
الدكتورة رانيا المشاط أثناء متابعة نهائى كأس العالم
 
رانيا المشاط (5)
الجالية الفرنسية تحتفل بأحد أهداف فرنسا فى حضور رانيا المشاط
 
رانيا المشاط (6)
وزيرة السياحة فى قصر الثقافة الفرنسى لمتابعة نهائى المونديال
 
رانيا المشاط (7)
قلق على وجه وزيرة السياحة أثناء متابعة المباراة
 
رانيا المشاط (8)
وزيرة السياحة وسط أبناء الجالية الفرنسية

 


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رانيا المشاط

وزيرة السياحة

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