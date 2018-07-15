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موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

الأحد، 15 يوليه 2018 07:18 م
موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى التنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى
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فتح موقع التنسيق الإلكترونى، منذ قليل، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق.
 
 
وتنطلق أعمال المرحلة الأولى من التنسيق  غدا الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.
 
 
وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالب وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالي عدد طلاب المرحلة 126807 طالب وطالبة.
 
 
 
 

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