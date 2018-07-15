موجز أخبار 6.. البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجنى المقيم بوديعة 7 ملايين جنيه

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، منها ضبط موافقة مجلس النواب على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة بنكية أكثر من 7 ملايين جنيه، والتحقيق مع المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر بقانون الصحافة الجديد.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، فى مجموعه.

أكد هينادى لاتى، سفير أوكرانيا بالقاهرة، أن بلاده تربطها علاقات عميقة وعريقة، بمصر وتشهد تعاون فى المجالات المختلفة، التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مشيرا إلى أن التعاون التجارى بين مصر وأوكرانيا يصل لـ2 مليار دولار.

انتهى مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال بشكل نهائى من الموافقة على مواد قوانين الصحافة والإعلام الجديدة "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للإعلام" وذلك بعد أن وافق على جميع الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين كما وافق على عدد من الملاحظات التى طالبت بها نقابة الصحفيين، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائى على مشروعات القوانين الى جلسة الغد لعدم توافر النصاب القانونى المتطلب للتصويت على القوانين باعتبارها من القوانين التى تكمل الدستور وتتطلب موافقة ثلثى الأعضاء.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرارًا بتحديد الأسعار الجديدة لبيع السجائر، وينشر "اليوم السابع" أسعار السجائر وفق ما جاءت فى الجريدة الرسمية.

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2017/2018، وبلغت نسبة النجاح لهذ العام للقسمين العلمى والأدبى 63.81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، فى حين بلغت نسبة النجاح فى معهد غزة بفلسطين 69%..

حذر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم لمناقشة قانون الصحافة والإعلام.

"ماحدش فى الحكومة بيبقى مبسوط لما بنرفع أسعار الكهرباء" بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد شاكر حواره مع "اليوم السابع" الذى تحدث فيه عن كواليس تعديل أسعار الكهرباء الجديدة و خطط الوزارة المستقبلية لحل مشاكل المواطنين الناتجة عن مشاكل فنية وإدارية، بالإضافة إلى عدد من المحاور، التى تخص قطاع الكهرباء، وفيما يلى نص الحوار.

كشفت الأجهزة الأمنية، التفاصيل الكاملة، لملابسات غموض واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، ونجاح رجال الشرطة فى تحديد مرتكبي الواقعة والقبض عليهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إنه لا صحة لما يتردد عن وجود بيض صينى فى الأسواق المصرية، مؤكدًا على أن مصر لا تستورد البيض من الخارج ولدينا اكتفاء ذاتى بل إنتاج يكفى السوق المحلى ويمكن تصديره.

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" تعديل أسعار البيع لبعض منتجاتها من السجائر التى شهدت ارتفاعا يوم 12 يوليو الجارى.

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 885.473 مليار جنيه.

اعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأحد، أن روسيا والاتحاد الأوروبى والصين "أعداء" للولايات المتحدة لأسباب عدة، وذلك فى مقابلة تم بثها قبل لقائه الأول مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكى.

"المال والنفوذ" كانتا كلمتى السر فى اختيار الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان لوزراء حكومته الجديدة التى أعلن عن تشكيلها عقب أداء اليمين الدستورية يوم الاثنين الماضى، رغم أنه من المفترض أنهم وزراء متفرغون لخدمة الأتراك وليس من أجل خدمة مصالحهم الشخصية.

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة، بدءًا من الغد، بمعدل درجة يوميًا، لتصل فى نهاية الأسبوع إلى ذروتها وتسجل 39 درجة.

أعلن مركز البحث والإنقاذ البحرى فى شنغهاى فقدان عشرة أشخاص، بعد غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشرقى للصين بالقرب من شنغهاى صباح اليوم الأحد.

رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مأساة بلدة مكسيكية يتناول سكانها بكثرة المشروبات الغازية لتعويض نقص المياه، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكرى فيها.

فجرت عروس شابة مفاجأة عن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى والمنسوبة لحفل زفاف الفنانة شيرى عادل والداعية معز مسعود، مؤكدة أن هذه الصور تخص زفافها الذى أقيم فى سبتمبر الماضى وليست صورة العروسين.

دقائق قليلة تفصلنا عن حسم المواجهة النارية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، والمقامة على ملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى نهائى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم.

ذكرت قناة (تى واى سي) الأرجنتينية أن كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم، قرر إقالة خورخى سامباولى المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين.