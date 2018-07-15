موجز أخبار الساعة 10 مساء.. فرنسا بطل العالم 2018

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اختتمت منافسات كأس العالم 2018 اليوم الأحد بتتويج منتخب فرنسا بلقب المونديال للمرة الثانية فى تاريخه، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 4 – 2، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "لوجنيكى"، فى العاصمة الروسية موسكو.







خاض المنتخب الفرنسى مشوارًا رائعًا فى طريقه للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه، وذلك عقب فوزه على نظيره الكرواتى، بنتيجة 4/2، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "لوجنيكى" بالعاصمة الروسية "موسكو"، فى نهائى النسخة الحالية من البطولة.

تسبب الضغط الكبير من قبل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للاستعلام عن نتائجهم إلى تعطل موقع بوابة الأزهر الشريف، لفترات كبيرة حيث استفسر الطلاب خلال صفحاتهم والجروبات الخاصة عن إمكانية الحصول على النتيجة ،معبرين عن استيائهم لصعوبة الحصول على النتيجة.

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن مجلس الوزراء وجه بضرورة التزام الجهات المعنية بعناصر التطوير لمناطق مسار العائلة المقدسة، وقيام المحافظات بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بالتمويل المقرر من وزارة السياحة، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى أقرب وقت.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وعلى رأسها صناعة الدواء، إلا أن هذا الملف يحتاج لإنشاء هيئة مستقلة لإدارته بعيدا عن وزارة الصحة، قائلة: "مينفعش وزارة الصحة تكون مسئولة عن كل حاجة، وفكرة قصص لجنة التسعير لن تتوقف".

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن توفير المعلومات يقضى على الشائعات، التى تنطلق بعضها من لا شئ، والبعض الآخر من واقعة، ولكن يختلق حولها البعض وقائع ومطبخ لصنع الفيديوهات التى لا علاقة لها بالواقع.

تفجرت ساحات المعهد الفرنسى فى القاهرة، بالاحتفالات والرقص والغناء عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة التى جمعت منتخبى فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم لكرة القدم 2018 التى استضافتها روسيا.

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة بدأت فى استقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة منذ صباح اليوم الأحد وحتى 30 يوما، حيث يتقدم الطلاب بطلبات التظلم وتحدد الكنترولات مواعيد للطلاب للاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.

قالت الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنها لم ترث وزارة الصحة، التى تعد ملكا للشعب المصرى، مضيفة" ولا أى حد اشتغل فيها ورثها، ولا أى حد فينا له غير إنه يركز على العيان، ولا مستشفيات وزارة الصحة العاملين فيها ورثوا اللى فيها ولا أنا بنت الوزارة، ولا أنا جامعية، الوزارة ملك للشعب المصرى، وقبل حلف اليمين محدش شافلى صورة غير لما حلفت اليمين".

اختتمت منافسات كأس العالم 2018 اليوم الأحد بتتويج منتخب فرنسا بلقب المونديال للمرة الثانية فى تاريخه، بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 4 – 2، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "لوجنيكى"، فى العاصمة الروسية موسكو.





كانت الحافلة في طريق العودة بعد أن نقلت مشاركين في مهرجان موسيقي إلى محطة حافلات بلازا كستيا في شمال مدريد، نقلا عن يورونيوز.

أكد عدد من نواب البرلمان، بضرورة التصدى للشائعات والأكاذيب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومى، مع مطالبة الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة هذه الشائعات خاصة التى يتم إطلاقها من قبل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، وفى هذا السياق طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى اتخاذ الإجراءات لغلق جميع مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التابعة لهذه الجماعة المارقة.