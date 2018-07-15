مناقشة "رعاية مرضى الحالات الحرجة" فى المؤتمر السنوى لطب المنوفية اليوم

تنظم كلية الطب جامعة المنوفية مؤتمرها الخامس والعشرين اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وبرئاسة الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمود قورة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.

وأشار عميد الكلية إلى أن المؤتمر يتناول على مدى 4 أيام رعاية مرضى الحالات الحرجة من مختلف الجوانب والتخصصات داخل الكلية، ويشارك به جميع الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بالكلية، وذلك فى الفترة من 15-18 يوليو بمدرج الاحتفالات الرئيسى بالكلية والقاعات المختلفة بالكلية.

وأشار إلى أن تسجيل الحضور لجميع ورش العمل والجلسات العلمية (مجانا) والدعوة عامة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وطلاب الدراسات العليا وجميع أطباء وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية فى جميع التخصصات.