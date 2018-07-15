مقتل وإصابة 3 جنود فى كمين نصبه متمردون ماويون بشرق الهند

نيودلهى(أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأحد، مقتل جنديين اثنين وجرح آخر فى كمين نصبه المتمردون الماويون شرقى البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها " إن المتمردين هاجموا جنودا من القوات شبه العسكرية أثناء عودتهم من عملية لمكافحة التمرد فى منطقة كانكر الكائنة بولاية تشاتيسغار" مضيفة أن تعزيزات من الشرطة والقوات شبه العسكرية قامت بإغلاق المنطقة بحثا عن المهاجمين.

يشار إلى أن الحكومة الهندية تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة أربعة عقود كأكبر تهديد أمنى داخلي، وينتشر المتمردون فى 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28، ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصينى ماو تسى تونج.