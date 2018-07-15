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مسئولون تايلانديون: أطفال الكهف لن يشاهدوا نهائى كأس العالم على الهواء

الأحد، 15 يوليه 2018 10:40 ص
مسئولون تايلانديون: أطفال الكهف لن يشاهدوا نهائى كأس العالم على الهواء أطفال الكهف- أرشيفية
رويترز
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 ذكر المستشفى الذى يعالج فيه 12 فتى ومدرب فريقهم لكرة القدم الذين تم انقاذهم من كهف تايلاندى غمرته مياه الأمطار، إنهم لن يتمكنوا من مشاهدة نهائى كأس العالم، اليوم الأحد، على الهواء لكن سيشاهدون تسجيلا للمباراة.

وقال المسؤول فى مستشفى براتشانوكروه فى تشيانج راى "بالنظر لإقامة المباراة فى موعد متأخر بتوقيتنا، فإننا نريد من الفتية الخلود للراحة وعدم التطلع إلى شاشة التلفزيون لوقت طويل، وسيشاهدون النهائى على الأرجح فى وقت لاحق".

ورفض المسؤول الكشف عن اسمه لأن غير مسموح له بالتحدث لوسائل الاعلام.

وتلتقى فرنسا مع كرواتيا فى نهائى كأس العالم اليوم الأحد فى الساعة العاشرة مساء بتوقيت تايلاند.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) وجه الدعوة إلى الفتية ومدربهم لحضور النهائى فى موسكو لكنهم لم يستطيعوا الذهاب لأسباب طبية.

وأمضى 12 عضوا فى فريق (وايلد بورز) لكرة القدم ومدربهم أكثر من أسبوعين محاصرين فى كهف غمرته المياه فى مقاطعة تشيانج راى بشمال تايلاند.

ويتعافى الفتية فى المستشفى منذ انقاذهم على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضى وسيغادرون المستشفى يوم الخميس.

وخطط الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما لاستكشاف مجموعة كهوف تام لوانج لمدة ساعة بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو حزيران. لكن أمطارا موسمية غزيرة غمرت الأنفاق المؤدية للكهف وحاصرتهم.

وعثر غواصان بريطانيان على الفتية ومدربهم فى الثانى من يوليو تموز جالسين على صخرة فى غرفة مغمورة بالمياه على عمق عدة كيلومترات داخل الكهف. وتعين على رجال الانقاذ بعد ذلك العمل على إيجاد وسيلة لإخراجهم عبر الأنفاق المغمورة بالمياه.

وتم انقاذ الفتية ومدربهم بعد عملية محفوفة بالمخاطر نفذتها القوات الخاصة فى البحرية التايلاندية وفريق دولى من خبراء الغوص فى الكهوف.

 


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