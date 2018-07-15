مسؤول عراقى: سحب قوات عسكرية من محافظتى كركوك وطوزخورماتو

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أعلن مسؤول عراقى بالاتحاد الوطنى الكردستاني، سحب قوات عسكرية من محافظتى كركوك وطوزخورماتو، بسبب التظاهرات التى يشهدها جنوب ووسط العراق منذ أيام.

ونقلت قناة (السومرية) نيوز، اليوم الأحد عن المسؤول قوله إن قسما من القوات العراقية، وخاصة قوات الرد السريع، قد تم سحبه من طوزخورماتو وأطراف كركوك، مضيفا القول لدى معلومات عن القوات المتواجدة فى طوزخورماتو حيث تم سحب فوج من قوات الرد السريع باتجاه بغداد، مشيرا إلى أن سحب تلك القوات خلف فراغا أمنيا فى هذه المناطق ما سيزيد من خطر تحركات داعش فيها.

وكانت مصادر فى قوات الرد السريع أكدت -فى وقت سابق- أن قوة خاصة من قوات الرد السريع ستصل لمحافظة البصرة، وستعمل على التدخل إذا ما حدث أى طارئ، ويشهد عدد من المحافظات العراقية فى الأيام الأخيرة تظاهرات مطالبة بالخدمات الأساسية، من بينها توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، ما دفع الحكومة العراقية إلى إعلان حالة التأهب القصوى للقوات الأمنية.

وفى السياق ذاته، نفى نائب رئيس مجلس قضاء طوزخورماتو فى محافظة صلاح الدين على الحسينى - فى تصريح، اليوم - انسحاب قوات الرد السريع من القضاء، مؤكدا أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن انسحاب القوات عار تماما عن الصحة وغير دقيق، مؤكدا أن قوات الرد السريع منتشرة فى جميع مداخل ونقاط التفتيش فى قضاء طوزخورماتو، كذلك فإن قوات الشرطة المحلية والحشد الشعبى منتشرة فى مواقعها وتوفر الأمن للقضاء.