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محامى المتهم الثالث يدفع ببطلان مذكرة النيابة فى "الاتجار بالأعضاء البشرية"

الأحد، 15 يوليه 2018 04:27 م
محامى المتهم الثالث يدفع ببطلان مذكرة النيابة فى "الاتجار بالأعضاء البشرية" محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى،  لمرافعة المحامى جميل سعيد عن المتهم الثالث، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار فى الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبو النمرس فى محافظة الجيزة.

 

ودفع "سعيد" بعدم دستورية القانون رقم 5 بشان تنظيم الأعضاء البشرية، مما يؤدى لبطلان المذكرة التى تسلمتهما هيئة المحكمة، وكما دفع بعدم دستورية المواد من 16 إلى 25 من من القانون.

 

وأحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد خالد، مدير النيابة، ملف قضية "الاتجار في الأعضاء البشرية" بمنطقة أبو النمرس.

 

وأظهرت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، تمكن من ضبط شبكة إجرامية كبيرة، مكونة من 9 أشخاص، متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية بمستوصف في منطقة أبو النمرس بالجيزة، أثناء قيامهم بإجراء عملية جراحية لاستئصال كلي وجزء من الكبد لأحد المواطنين، تمهيدًا لزرعها لسيدة عربية الجنسية، مقابل 10 آلاف دولار.

 

وأضافت التحقيقات، أنه ألقى القبض على المتهمين وبينهم أطباء وممرضين وعمال وسماسرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، كما أن المستوصف الطبي غير مرخص، وأمرت النيابة بغلقه لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية..

 

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء مستغلين حاجة البسطاء، حيث يقوم السمسار باستقطاب الضحية من المناطق الريفية والشعبية، وترويجها على الأثرياء المصريين والعرب، بينما يقوم الممرضين، والأطباء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم شراء أعضائهم وبيعها لغيرهم من القادرين.


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