الرئيسية أخبار عربية متظاهرون يقطعون الطرق فى حى الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد الأحد، 15 يوليه 2018 09:10 م رئيس وزراء العراق حيدر العبادى كتب إبراهيم حسان إضافة تعليق أفادت فضائية سكاى نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن متظاهرين قطعوا الطرق فى حى الشعلة بالعاصمة العراقية بغداد. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. قتيلان فى الاحتجاجات المتواصلة بجنوب العراق العراق: مقتل وإصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد بغداد متظاهرون حى الشعلة اخبار العراق أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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