لطلاب الثانوية.. تعرف على شروط 40 منحة للدراسة الجامعية بالأردن

وائل ربيعى

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية تقديم 90 منحة للطلاب المصريين طبقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين للعام 2018/2019، إذ أن هذه المنح موزعة على طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى.

1- آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 16 أغسطس المقبل.

2- المنح عددها 90 منحة موزعة على النحو التالى: 50 منحة للدراسات العليا (10 منح للدكتوراه، و10 منح للماجستير، و30 منحة مهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر).

3- 40 مقعداً للمرحلة الجامعية الأولى فى جميع التخصصات وبدون نفقات من البعثات.

4- يشترط أن يكون المرشح مصرى الجنسية.

5- ألا يزيد السن عن 21 عاماً.

6- ويفضل المقيمون فى الأردن أو أبناء الجالية المصرية المقيمة بها.

7- يشترط أن يكون المتقدم للماجستير من معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

8- أن يكون أمضى عامين بالخدمة بجهتة الموفدة.

9- وألا يزيد السن عن 30 عاماً، وأن يحصل على 6 درجات فى اختبار ILETS أو تويفل دولى 78 IBT.

10- أن يكون المرشح لمنح الدكتوراه مدرساً مساعداً بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

11- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

12- أن يكون حاصلاً على الماجستير فى نفس تخصص خطة البحث المقدمة للدكتوراه.

13- ألا يزيد السن عن 32 عاماً، وأن يحصل على 6 درجات فى اختبار ILETS أو تويفل دولى 78 IBT.

14- وفيما يتعلق بشروط التقدم للحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه يشترط أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو المراكز البحثيه المدرجة بخطة البعثات.

15- وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، وألا يزيد السن عن 40 عاماً للمدرس أو 45 عاماً للأستاذ المساعد أو 50 عاماً للأستاذ.

16- أن يحصل على 5.5 درجة فى اختبار ILETS أو تويفل دولى 59 IBT أو الإعفاء منها للحاصلين على الدكتوراه من إحدى الدول الأجنبية الناطقة بالإنجليزية.

17- المستندات المطلوبة تقدم بمقر الإدارة العامة للبعثات.

18- الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.