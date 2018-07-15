video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 05:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية.. تعرف على شروط 40 منحة للدراسة الجامعية بالأردن

الأحد، 15 يوليه 2018 04:11 م
لطلاب الثانوية.. تعرف على شروط 40 منحة للدراسة الجامعية بالأردن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية تقديم 90 منحة للطلاب المصريين طبقاً للبرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين للعام 2018/2019، إذ أن هذه المنح موزعة على طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى.

1-    آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 16 أغسطس المقبل.

2-    المنح عددها 90 منحة موزعة على النحو التالى: 50 منحة للدراسات العليا (10 منح للدكتوراه، و10 منح للماجستير، و30 منحة مهمات علمية لما بعد الدكتوراه لمدة 6 أشهر).

3-    40 مقعداً للمرحلة الجامعية الأولى فى جميع التخصصات وبدون نفقات من البعثات.

4-    يشترط أن يكون المرشح مصرى الجنسية.

5-    ألا يزيد السن عن 21 عاماً.

6-    ويفضل المقيمون فى الأردن أو أبناء الجالية المصرية المقيمة بها.

7-    يشترط أن يكون المتقدم للماجستير من معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

8-    أن يكون أمضى عامين بالخدمة بجهتة الموفدة.

9-    وألا يزيد السن عن 30 عاماً، وأن يحصل على 6 درجات فى اختبار ILETS أو تويفل دولى 78 IBT.

10-  أن يكون المرشح لمنح الدكتوراه مدرساً مساعداً بإحدى الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات.

11-  ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين.

12- أن يكون حاصلاً على الماجستير فى نفس تخصص خطة البحث المقدمة للدكتوراه.

13- ألا يزيد السن عن 32 عاماً،  وأن يحصل على 6 درجات فى اختبار ILETS أو تويفل دولى 78 IBT.

14-  وفيما يتعلق بشروط التقدم للحصول على مهمة علمية لما بعد الدكتوراه يشترط أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو المراكز البحثيه المدرجة بخطة البعثات.

15- وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، وألا يزيد السن عن 40 عاماً  للمدرس أو 45 عاماً للأستاذ المساعد أو 50 عاماً للأستاذ.

16- أن يحصل على 5.5 درجة فى اختبار ILETS أو تويفل دولى 59 IBT أو الإعفاء منها للحاصلين على الدكتوراه من إحدى الدول الأجنبية الناطقة بالإنجليزية.

17- المستندات المطلوبة تقدم بمقر الإدارة العامة للبعثات.

18- الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول المنح الجامعية المقدمة من الأردن

فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

تعرف على 4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

منح دراسية

التعليم العالى

الدراسات العليا




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة