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لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية تضع لائحتها الداخلية

الأحد، 15 يوليه 2018 10:57 ص
لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية تضع لائحتها الداخلية أموال- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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تعقد لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أول اجتماع خلال أيام، بعد صدور القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 2018 بشأن تشكيلها، وذلك لوضع أهم محاور عملها وبحث أهم الأساليب اللازم اتباعها لتجفيف منابع الإرهاب والتحفظ على أموال تلك الجماعات الإرهابية.

ومن المقرر أن تضع اللجنة خلال اجتماعها القادم لائحة عملها الداخلى وتشكيل أمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية، كما سيتم بحث كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وقال مصدر رفيع المستوى، إن جميع الأوراق والمستندات الخاصة بلجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان التى تم تشكيلها قبل صدور القانون بناء على حكم مدنى صادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر انشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها وأعضائها، ألت الى لجنة التحفظ الجديدة.

وذكر المصدر أن المادة رقم 16 من القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية نصت على أن "تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون"، وهو ما يعنى أن جميع القرارات الخاصة بالتحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات والمستشفيات والمدارس والجمعيات والمملوكة للقيادات الاخوانية والتى سبق وتم التحفظ عليها ستؤل إلى اللجنة الجديدة لمتابعتها وإداراتها والتصرف فيها.


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