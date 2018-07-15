قوات الأمن تشن حملة لتطهير البؤر الإجرامية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 51 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت قطاع جنوب وشمال الجيزة والمنطقة الأثرية بالهرم، والطريق الدائرى عن تنفيذ 170 حكم قضائى، وضبط 63 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وأزال ضباط شرطة المرافق 720 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.