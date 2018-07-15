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قبل ساعات من المباراة.. رئيسة كرواتيا: واثقون من فوز منتخبنا بكأس العالم

الأحد، 15 يوليه 2018 03:36 م
قبل ساعات من المباراة.. رئيسة كرواتيا: واثقون من فوز منتخبنا بكأس العالم رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش
موسكو(أ ش أ)
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أعربت رئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، اليوم الأحد، عن ثقتها فى تتويج منتخب بلادها بطلا لكأس العالم، موجهة الشكر للمشجعين الروس لترحيبهم الحار وحسن الضيافة خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت كيتاروفيتش - عبر رسالة بثتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "تحية للمشجعين الروس بالنيابة عن المشجعين الكروات.. أشكر روسيا على الترحيب لحار، أنتم مضيفون رائعون، دعونا نشجع كرواتيا اليوم ودعونا نفرح معًا".

وأعربت رئيسة كرواتيا - وفقا للوكالة الروسية - عن ثقتها فى تتويج منتخب كرواتيا بكأس العالم، قائلة: "تحية لجميع المشجعين الكروات فى جميع أنحاء العالم، إننا فى طريقنا إلى موسكو، من فضلكم، ابتهجوا معنا الليلة".

 


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