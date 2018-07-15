فيديو .. مظلة المصريين الصحية .. تعرف على ما تم انجازه لتطويرها ؟

إعداد تامر إسماعيل صالح

على مدار سنوات مضت ظل حلم إصلاح المنظومة الطبية وتدشين قانون التأمين الصحى الجديد حلم فى أذهان الحكومات والمسئولين، حتى جاءت الفترة الفترة الثانية من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى حاملة شعار "بناء الإنسان المصرى" والذى كان من اهم ملامحه تطوير المنظومة الطبية وتقديم خدمة صحية للمصريين، ورعاية احتياجاتهم فى ذلك المجال.

وأطلق الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس الورزاء ووزيرى الصحة والمالية الأسبوع الماضى تفاصيل خطة المرحلة الأولى لتطوير المنظومة الطبية، والتى تضمنت عدة محاور واتجاهات تسير بشكل متوازى خلال الفترة المقبلة.

ويرصد الفيديو التالى تفاصيل تلك الخطة، بالأرقام والتواريخ والتكلفة المالية