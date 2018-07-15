الرئيسية أخبار عالمية فيديو.. تظاهرات فى فنلندا احتجاجًا على قمة ترامب وبوتين الأحد، 15 يوليه 2018 05:09 م تظاهرات فى فنلندا كتب سمير حسنى إضافة تعليق نظم ناشطون مظاهرة احتجاجية ضد سياسات رئيس أمريكا دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية، اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من استضافتها اجتماع القمة المقرر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين. إضافة تعليق فنلندا هلسنكى مظاهرات احتجاجات القمة الأمريكية روسيا رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81% انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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