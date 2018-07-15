فيديو.. تظاهرات فى فنلندا احتجاجًا على قمة ترامب وبوتين

كتب سمير حسنى

نظم ناشطون مظاهرة احتجاجية ضد سياسات رئيس أمريكا دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية، اليوم الأحد، وذلك قبل ساعات من استضافتها اجتماع القمة المقرر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.