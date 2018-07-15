video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. "التعليم": اطلاع طلاب الثانوية العامة على تظلماتهم بدءا من الأربعاء المقبل

الأحد، 15 يوليه 2018 07:43 م
فيديو.. "التعليم": اطلاع طلاب الثانوية العامة على تظلماتهم بدءا من الأربعاء المقبل طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة بدأت فى استقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة منذ صباح اليوم الأحد وحتى 30 يوما، حيث يتقدم الطلاب بطلبات التظلم وتحدد الكنترولات مواعيد للطلاب للاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.

 

وأوضح "حجازى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالاطلاع على تظلماتهم بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم تفتح باب التظلمات.. آلاف الطلاب يتظلمون على النتيجة.. بعض الطلاب: نطمع فى الزيادة لدخول كليات بعينها.. وآخرون: نشعر بالظلم.. الإنجليزى والعربى والكيمياء تتصدر قائمة المواد والأربعاء أول يوم للاطلاع

التربيه والتعليم

رضا حجازى

الثانويه العامه

تظلمات الثانويه العامه

برنامج الحياه فى مصر




لا تفوتك
أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

أكاديمية الشرطة تعلن غدا عن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

البرلمان يوافق على منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة أكثر من 7 ملايين جنيه

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

الست دى مش أمى.. اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمريوطية.. الأم: تركتهم نائمين وأغلقت عليهم الشقة فوجدتهم متفحمين.. كل طفل من أب مختلف وسجلتهم باسم زوجى الأخير.. خوفى على نفسى أكبر من حزنى على أطفال

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

مدينة مكسيكية سكانها من مرض السكرى لاعتمادهم على المياه الغازية لنقص الماء

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

فرنسا ضد كرواتيا.. مليار و300 مليون يورو على أرض ملعب نهائى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة