فيديو.. "التعليم": اطلاع طلاب الثانوية العامة على تظلماتهم بدءا من الأربعاء المقبل

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة بدأت فى استقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة منذ صباح اليوم الأحد وحتى 30 يوما، حيث يتقدم الطلاب بطلبات التظلم وتحدد الكنترولات مواعيد للطلاب للاطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.

وأوضح "حجازى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة بالاطلاع على تظلماتهم بدءًا من يوم الأربعاء المقبل.