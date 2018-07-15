فيديوجراف.. ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات القمة.. ما السبب؟

مروة حسونة

كشفت المؤشرات الأولية للناجحين في الثانوية العامة عن ارتفاعات كبيرة مرتقبة تتراوح بين 3درجات إلى 7درجات على الأقل فى الحدود الدنيا المقررة للقبول بقطاعات الكليات الطبية والهندسية لطلاب شعب العلمى وامتداد تلك الارتفاعات إلى الحدود الدنيا لقبول طلاب الأدبى بكليات الاقتصاد والإعلام والألسن.

ووفقا لمؤشرات من المنتظر توقف القبول بكليات الطب عند 402درجة بنسبة 98% أو402.5 بنسبة 98.2% ويحسم أعداد الحاصلين على الحافز الرياضى والذين سيتم إضافة درجاتهم خلال الساعات المقبلة الحد الأدنى الأدق بين النسبتين حيث أن إجمالى عدد الحاصلين على مجموع 402 درجة 12 ألفا و118طالبا قبل إضافة الحافز الرياضى من بينهم حوالى 9آلاف من طلاب علمى علوم وحوالى 2200علمى رايضة و800طالب أدبى علما بأن العدد المقرر من المجلس الأعلى للجامعات للقبول بكليات الطب يصل إلى 8500 طالب بينما يبلغ عدد الحاصلين على 402.5 درجة 10آلاف و665طالبا من بينهم حوالى 8آلاف و200طالب تقريبا علما بأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب العام الماضى كان 399.5درجة بنسبة 97.4%.

ولن يبتعد الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان التى تتسع لحوالى 1700 طالب تقريبا عن كليات الطب كثيرا حيث من المتوقع استقرار كليات طب السنان بين 401.5 و401 بنسبة 97.8%.

ولن يقل زيادة أعداد المشتركين فى نصف الدرجة الواحدة بما لايقل عن 1600طالب فى النصف درجة الواحدة بل ويصل عدد المشتركين فى المجموع الواحد فى بعض الأحيان إلى 1900 طالب وذلك ابتداء من الحاصلين على 400درجة وحتى 369بنسبة 90% وهى الشريحة التى تمثل حوالى ثلث الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة وتصل نسبتها إلى 31.15% من إجمالى الناجحين فى الثانوية العامة 2018 .

وفى ضوء ذلك ترجح المؤشرات استقرار الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 396.5درجة بنسبة 96.7% حيث أن النزول لنصف درجة يؤدى إلى قبول أكثر من الف طالب إضافية على العدد المحدد للقبول بها والذى يبلغ 9آلاف طالب تقريبا كما من المرجح توقف القبول بكليات العلاج الطبيعى عند 395درجة بنسبة 96.3% مع إمكانية انخفاضها نصف درجة فى حالة تفضيل شريحة من الحاصلين على تلك المجاميع كليات الاقتصاد والألسن عليها.

وفى المقابل فإن الانخفاضات الكبيرة التى شهدها الحد الأدنى لقبول طلاب شعبة الرياضة بكليات الهندسة والحاسبات العام الماضى، فقد ارتفعت المجاميع بين طلاب شعبة علمى الرياضة هذا العام ليؤدى إلى ارتفاعات كبيرة مرتقبة فى الحدود الدنيا للقبول بها حيث من المتوقع زيادة الحد الأدنى للقبول بكلياتها بما يتراوح بين 6إلى 7درجات عن العام الماضى ليستقر الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع إلى 381 درجة بنسبة 92.9% كما تمتد الارتفاعات إلى كليات الحاسبات والمعلومات التى ستتاح بعض الأماكن بها لطلاب المرحلة الثانية وسيتوقف الحد الأدنى للقبول بها بين 366 دردة أو355.5 درجة.

وتمتد الارتفاعات إلى طلاب الأدبى التى سجل طلابه المتفوقين نسب مجاميع مرتفعة وقياسية حيث من المرتقب قبول طلاب الأدبى فى كليات الاقتصاد والعلوم السياسة بما لايقل عن 392.5درجة بنسبة 95.7% وكذلك توقف القبول بإعلام القاهرة عند 390درجة بنسبة 95.1%.

وترجع الزيادات المرتقبة إلى عدة عوامل هى : ارتفاع شرائح الحاصلين على مجاميع تفوق 90% عن العام الماضى وكذلك ارتفاع أعداد الناجحين فى الدور الأول بحوالى 65 الف طالب عن العام الماضى فضلا عن زيادة أعداد طلاب الثانوية هذا العام فى الوقت الذى تم تثبيت أعداد المقبولين فى معظم تلك الكليات عند نفس أعداد العام الماضى.

وتكشف الموشرات إلى زيادة كبيرة فى أعداد الطلاب المشتركين فى النصف الدرجة الواحدة هذا العام خاصة فى الشرائح المجموعية الكبرى حيث وصلت نسبة شريحة الحاصلين على درجات 389.5بنسبة 95% فأكثر 55 ألفا و885طالبا وطالبة بنسبة 13.53% مقارنة بـ 38207 ألفا بنسبة 10.98% العام الماضى.

ويبلغ عدد الحاصلين على 409.5 درجة قبل إضافة درجات الحافز الرياضى 16طالبا بينما يبلغ عدد الحاصلين على 409 فأكثر 79 طالبا ويتدرج الحاصلن على المجاميع العليا ليبلغ عدد الحاصلين على 407 1446 يشترك منهم 496 فى نفس المجموع وعلى هذا المنوال يسير المجمع التكرارى للناجحين إلى أن تبدأ القفزات الكبيرة للمشتركين فى نفس العدد من من الحاصلين على 401.5 درجة ويبلغ عددهم 1507طالب من بين 13ألفا و625 حصلوا على ذلك المجموع فأكثر.

وتتسع شرائح المشتركين على المجموع الواحد فى النصف درجة لتصل ذروتها بين المتفوقين إلى 1889طالبا من الحاصلين على مجموع 391درجة بنسبة 95.4% .

ويذكر أن وزارة التعليم العالى تسعي خلال الساعات القادمة والتى تعلن عن فتح أبواب التنسيق أمام خريجو الثانوية العامة إلى الاعداد النهائي للنتائج بعد إضافة درجات الحافز تمهيدا لإعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق السبت المقبل والذى ترجح المؤشرات توقفه بالنسبة لطلاب علمى علوم عند 395.5درجة بنسبة 96.4% لشعبة العلوم و 380 درجة بنسبة 92.6% لشعبة الرياضة و 332 درجة بنسبة 80.9% للأدبى.