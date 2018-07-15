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الأحد، 15 يوليه 2018 12:39 م
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فلاى دبى تعلن إلغاء الرحلات إلى مدينة النجف بسبب تعطل على أرض المطار

الأحد، 15 يوليه 2018 11:54 ص
فلاى دبى تعلن إلغاء الرحلات إلى مدينة النجف بسبب تعطل على أرض المطار طيران فلاى دبى- أرشيفية
رويترز
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قالت فلاى دبى المملوكة لحكومة الإمارة اليوم الأحد، إنها أوقفت الرحلات المتجهة إلى مدينة النجف العراقية بسبب "تعطل على أرض المطار" وذلك حتى 22 يوليو.

وأُغلق مطار النجف يوم الجمعة إثر احتجاجات هناك تسببت فى توقف حركة النقل الجوى. والنجف إحدى مدن جنوب العراق التى شهدت احتجاجات لأيام بسبب سوء مستوى الخدمات وفساد مزعوم فى الدوائر الرسمية.

وقالت متحدثة باسم فلاى دبى، التى تسير رحلة واحدة ذهابا وعودة من دبى إلى النجف، إن الشركة تراقب الوضع.
 
وفى وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية، تعليق أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة النجف العراقية بسبب الوضع الأمنى هناك.

وقالت الشركة إن النجف أصبحت تاسع وجهة فى المنطقة - من الموصل فى العراق إلى عدن وصنعاء فى اليمن - التى تعلق الرحلات إليها فى السنوات القليلة الماضية جراء الاضطرابات.

وكانت النجف ضمن مدن فى جنوب العراق شهدت احتجاجات بسبب تردى مستوى الخدمات ومزاعم عن فساد حكومي.

 

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