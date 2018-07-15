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فرحة هيستيرية باحتفالات الجالية الفرنسية بالقاهرة بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو وصور

الأحد، 15 يوليه 2018 08:06 م
فرحة هيستيرية باحتفالات الجالية الفرنسية بالقاهرة بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو وصور جانب من احتفالات الجالية الفرنسية بالقاهرة
كتبت: إنجى مجدى - تصوير حسين طلال
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تفجرت ساحات المعهد الفرنسى فى القاهرة، بالاحتفالات والرقص والغناء عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة التى جمعت منتخبى فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم لكرة القدم 2018 التى استضافتها روسيا.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بين أبناء الجالية الفرنسية خلال مبارة نهائى المونديال

شارك السفير الفرنسى ستيفان روماتييه وأعضاء السفارة، ووزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، الاحتفالات، وسط حضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ومن بينهم سفير سويسرا بول جارنييه وسفير سنغافورة بريمجت سداسيفن.

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الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بين أبناء الجالية الفرنسية خلال مبارة نهائى المونديال
 

وتستمر احتفالات الجالية الفرنسية فى المعهد يشاركها فيها العديد من المصريين والجاليات الأجنبية الأخرى.

وتعد هذه المرة الثانية التى يتربع فيها المنتخب الفرنسى على عرش العالم، حيث كانت المرة الأولى فى تاريخه فى نسخة 1998 ونجح "صاحب الأرض" فى تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية ليحصد اللقب، بينما خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام إيطاليا فى نهائى مونديال 2006 بألمانيا.

 
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الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بين أبناء الجالية الفرنسية خلال مبارة نهائى المونديال
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح السنديوني

mabrooook

vive la france

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