فرحة هيستيرية باحتفالات الجالية الفرنسية بالقاهرة بعد الفوز بكأس العالم.. فيديو وصور

تفجرت ساحات المعهد الفرنسى فى القاهرة، بالاحتفالات والرقص والغناء عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة التى جمعت منتخبى فرنسا وكرواتيا فى نهائى كأس العالم لكرة القدم 2018 التى استضافتها روسيا.
شارك السفير الفرنسى ستيفان روماتييه وأعضاء السفارة، ووزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط، الاحتفالات، وسط حضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ومن بينهم سفير سويسرا بول جارنييه وسفير سنغافورة بريمجت سداسيفن.
وتستمر احتفالات الجالية الفرنسية فى المعهد يشاركها فيها العديد من المصريين والجاليات الأجنبية الأخرى.
وتعد هذه المرة الثانية التى يتربع فيها المنتخب الفرنسى على عرش العالم، حيث كانت المرة الأولى فى تاريخه فى نسخة 1998 ونجح "صاحب الأرض" فى تحقيق الفوز على البرازيل بثلاثية نظيفة فى المباراة النهائية ليحصد اللقب، بينما خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح أمام إيطاليا فى نهائى مونديال 2006 بألمانيا.
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بواسطة:
صلاح السنديوني
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vive la france