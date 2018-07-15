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عمر مروان: مجلس النواب أنجز عدد غير مسبوق من القوانين

الأحد، 15 يوليه 2018 05:25 م
عمر مروان: مجلس النواب أنجز عدد غير مسبوق من القوانين المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مجلس النواب تحت قيادة الدكتور على عبد العال، أنجز عدد غير مسبوق من القوانين، وموجها حديثه لرئيس البرلمان: "متأكدين إن المجلس هيناقش ويقر ويعدل مشاريع القوانين للمصلحة العامة".
 
 
جاء ذلك عقب الموافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في مجموعه.

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