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عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

الأحد، 15 يوليه 2018 11:34 ص
عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81% عباس شومان وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف
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اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والتى بلغت نسبتها 63.81%، ونتيجة غزة بفلسطين 69%.

وأضاف شومان خلال كلمته بمؤتمر صحفى:" أشكر أصحاب الجهود الكبيرة بقطاع المعاهد الأزهرية وجميع العاملين ولجان المتابعة ووزارة الداخلية والدفاع لمساهمتهم في انجاح امتحانات الأزهر، مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة في ضبط الامتحانات بدأت منذ 4 سنوات واستمر للعام الرابع منع تسريب الامتحانات وتمرير الامتحانات للعام الثالث يرجع الفضل فيه لشباب الازهر الذين اخترقوا صفحات الغش، فهذه الجهود بدأت قبل اربع سنوات وكل عام ترتفع النتيجة .
 
كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،  قد أجرى أمس السبت، اتصالًا هاتفيًّا من العاصمة البريطانية لندن، حيث يجري فضيلته زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، استهلها بلقاء الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، كما يشارك خلالها في فعاليات منتدى شباب صناع السلام،  لتهنئة الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2017 / 2018.
 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

شرقاوى

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