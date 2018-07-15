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ضبط 6 آلاف و700 لتر بنزين قبل بيعهم فى السوق السوداء بمطوبس

الأحد، 15 يوليه 2018 11:43 م
ضبط 6 آلاف و700 لتر بنزين قبل بيعهم فى السوق السوداء بمطوبس بنزين- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة إدارة الرقابة التموينية من ضبط 3 آلاف و908 لتر بنزين 80، وألفين و802 لتر بنزين 92 بمحطة تمويل بمطوبس قبل بيعها بالسوق السوداء .

قال المحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الحملة التى شكلها المحاسب عماد حبيب،  وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، من إدارة الرقابة بالمديرية ترأسها عثمان حنيل، مدير إدارة الرقابة، وعضوية  كلا من أنور شلبى، ومحمد عبدالقوى، ورضا صلاح، وحمدي النواسانى، تمكنت من ضبط 3 آلاف و908 لتر بنزين 80، وألفين و802 لتر بنزين 92 بمحطة تمويل للسيارات بمركز مطوبس، وتبين تجميع "متولى ش"، صاحب محطة الوقود، لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 16230 لسنة 2018 جنح مركز شرطة مطوبس، وجارٍ العرض على النيابة المختصة .

 

 


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