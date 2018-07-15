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الأحد، 15 يوليه 2018 04:08 م
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ضبط 550 هارب من أحكام قضائية و950 مخالفة مرورية خلال حملات مكبرة بقنا

الأحد، 15 يوليه 2018 02:30 م
ضبط 550 هارب من أحكام قضائية و950 مخالفة مرورية خلال حملات مكبرة بقنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا - وائل محمد
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شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية لاستهداف المناطق الخطرة بعدد من مراكز المحافظة والهاربين من أحكام قضائية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى.
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد تمكن أجهزة الأمن برئاسة اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والعميد خالد غانم مدير مباحث المديرية من ضبط 550 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 6360 حكما قضائيا عبارة عن 53 حكم جنائى، و967 حكم حبس جزئى ومستأنف، و4103 أحكام غرامة، و1237 مخالفة.
 
كما تم ضبط 950 مخالفة مرورية بحملات متنوعة بعدد من الميادين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكافة المواطنين وأخطرت النيابة للتحقيقات.
 

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