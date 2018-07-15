ضبط 40 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بمركز دشنا ونجع حمادة ونقادة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى من شن حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة فى إطار جهود الحد من انتشار السلاح.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد شن حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء مجدى القمرى مدير تنفيذ الأحكام بالأمن العام لضبط مروجى الأسلحة النارية أسفرت عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى تنوعت ما بين بنادق آلى وخرطوش، وروسى وطلقات نارية بحوزة 27 متهما.

كما تم ضبط 50 متهما من العناصر الخطرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.