video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بمركز دشنا ونجع حمادة ونقادة بقنا

الأحد، 15 يوليه 2018 12:56 م
ضبط 40 قطعة سلاح خلال حملات أمنية بمركز دشنا ونجع حمادة ونقادة بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا _ وائل محمد
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وقطاع الأمن المركزى من شن حملة أمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص بمراكز نجع حمادى ودشنا ونقادة فى إطار جهود الحد من انتشار السلاح.

 

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد شن حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء مجدى القمرى مدير تنفيذ الأحكام بالأمن العام لضبط مروجى الأسلحة النارية أسفرت عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى تنوعت ما بين بنادق آلى وخرطوش، وروسى وطلقات نارية بحوزة 27 متهما.

 

كما تم ضبط 50 متهما من العناصر الخطرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن قنا يشكل لجانًا لحصر الخصومات الثأرية بالمحافظة

اخبار مصر

حملة أمنية

قنا اليوم

الامن العام

محافظة قنا

اخبار محافظات

اسلحة نارية




لا تفوتك
رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

رئيس البرلمان: مناقشة بيان الحكومة الثلاثاء ونسعى لإنجازه بداية الأسبوع المقبل - صور

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

عباس شومان يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بنسبة نجاح 63.81%

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

فيديو وصور.. قلعة قايتباى بالإسكندرية عشق الإسكندرانية فى الصيف.. فسحة مريدى المرسى أبو العباس فى مولده.. و"الحنطور والدارجات والمراكب" وسائل التنزه والمرح المفضلة لدى المصطافين

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

الشرقية للدخان تعدل أسعار سجائر كليوباترا.. تعرف على القيمة الجديدة

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

صور.. الننى يبدأ زيارته للمحلة من الشهر العقاري.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة