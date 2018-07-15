ضبط مدير مصنع مواد غذائية بحوزته 10 أطنان سكر مجهول المصدر بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث إدارة التموين، من ضبط مدير مصنع تعبئه سكر بدون ترخيص بمدينة نصر، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من "السكر" مجهول المصدر، قبل طرحه بالسوق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة تفيد بقيام "سيد.م" 35 سنة مدير مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مخزنة داخل المصنع.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافه بمأمورية من قبل رجال إدارة شرطة التموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية "10 أطنان سكر" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.