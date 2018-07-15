video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 15 يوليه 2018 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مدير مصنع مواد غذائية بحوزته 10 أطنان سكر مجهول المصدر بمدينة نصر

الأحد، 15 يوليه 2018 12:00 ص
ضبط مدير مصنع مواد غذائية بحوزته 10 أطنان سكر مجهول المصدر بمدينة نصر سكر
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث إدارة التموين، من ضبط مدير مصنع تعبئه سكر بدون ترخيص بمدينة نصر، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من "السكر" مجهول المصدر، قبل طرحه بالسوق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة تفيد بقيام "سيد.م" 35 سنة مدير مصنع تعبئة سكر بدون ترخيص دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مخزنة داخل المصنع.

وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافه بمأمورية من قبل رجال إدارة شرطة التموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية "10 أطنان سكر" مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة المسئولين عن تعرض طفل للإغماء بعد مروره بجوار عمود إنارة للنيابة

سكر

شرطه التموين والتجاره

مواد غذائيه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة