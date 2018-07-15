ضبط مدير مخبز يستخدم 20 جوال دقيق فى الخبز الحر بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والقبض على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ا ال ع 60 سنة المدير المسئول عن مخبز حر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة "غرب ووسط الدلتا "وضُبط 20 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 1 طن بقصد استخدامه فى تصنيع الخبز الحر بمخبزه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط ع م ال 45 سنة المدير المسئول عن مطعم بدائرة قسم شرطة العطارين بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية منطقة " غرب ووسط الدلتا " لحيازته " 9 " إسطوانات غاز بوتاجاز مدعم بقصد استخدامها فى إعداد المأكولات بمطعمه، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة العطارين وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع مجهولة المصدر تم ضبط ال م ع 30 سنة المدير المسئول عن محل نظارات بدائرة قسم برج العرب لحيازته وعرضه للبيع " 94 نظارة طبية - 43 عبوة منظف عدسات - 10 عدسات لاصقة"، جميعها أجنبية الصنع مجهولة المصدر، حيث تحرر المحضر جنح قسم شرطة برج العرب وجارى العرض على النيابة العامة.

كما قامت حملة مكبره بدائرة حى العامرية بمعرفة ضباط الإدارة بالاشتراك مع الجهات المعنية"مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية - مفتشى مديرية التموين – مكتب العمل– التأمينات الاجتماعية – إشغال الطريق مصلحة الدمغة والموازين " وأسفرت عن ضبط 3 قضايا عدم حمل شهادة صحية، 3 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 5 مخالفات "ترخيص محلات" ، 5 مخالفات " إشغال طريق " ، 3 مخالفات " تأمينات " ، 5 مخالفات اشتراطات السلامة المهنية والحريق. .