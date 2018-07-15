ضبط ربة منزل وعاطل وسائق بحوزتهم حشيش وبانجو وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير القبض على ربة منزل وعاطل وسائق وبحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والهيروين حال استقلالهم سيارة أجرة بدائرة المركز.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بضبط كلا من المتهمة" دنيا.أ.إ"27 عاما ربة منزل والمتهم "محمد.خ.م"31 عاما عاطل مقيمين روض الفرج القاهرة والمتهم "اسلام.م.م"30 عاما سائق ومقيم شبرا مصر حال استقلالهم السيارة رقم ( ق ف ر 437) اجرة القاهرة وبحوزتهم 10 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام و11 قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى 50 جرام و19 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 25 جرام ومبلغ مالى 1150 جنيها و2 هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.