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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة بالزقازيق

الأحد، 15 يوليه 2018 12:34 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة بالزقازيق حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق من ضبط كلًا من: "جودة.ع.ج.ا" 15 سنة، عاطل، مقيم كفر الحمام بمركز الزقازيق، و"عبد الحميد.ا.ع" 19 سنة، عاطل ومقيم كفر الحمام، و"فارس..ع.م.ح" 15 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى القضية رقم 3157/2017 جنايات قسم القنايات "مخدرات".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب وقائع خطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة، وتم ضبط عدد من المسروقات بإرشادهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وفى سياق متصل تم ضبط 60 حالة اشتباه وفحص 13 مزرعة 17 شقة وذلك خلال حمله أمنيه لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظة.

 


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