صور.. وضع حجر أساس أول مدرسة يابانية بالوادى الجديد ومدرسة لغات نموذجية

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رافقه اللواء يسرى عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية ولفيف من قيادات التعليمية بالمحافظة بوضع حجر أساس المدرسة الثانوية الرسمية للغات بمدينة الخارجة والتى تبلغ تكلفتها التقديرية حوالى 25 مليون جنيه

وأوضح الزملوط، أن المدرسة مقامة على مساحه 5899.78 متر مربع وموجوع مساحه الأدوار 2770 متر مربع وتضم عدد 28 فصلًا دراسيًا بواقع دور أرضى وأربعة أدوار متكررة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن ذلك ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتقديم تعليم جيد للطلاب وللارتقاء بمنظومة التعليم ولتحسين الخدمة التعليمية المقدمة لبناء جيل قادر على العمل والبناء وبما ينعكس على دورهم فى صناعة المستقبل وبناء مصر الجديدة التى نحلم بها.

وأشاد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بجهود المحافظة فى توفير الأراضى لبناء المدارس الجديدة التى تعمل على خفض الكثافة الطلابية، وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن افتتاح المشروعات التعليمية الجديدة يؤدى إلى خفض الكثافة الطلابية بالمدارس، والذى بدوره يعمل على تحسين العملية التعليمية

وفى سياق متصل قام المحافظ ورئيس الهيئة بوضع حجر أساس للمدرسة اليابانية وهى إنشاء جديد وأول مدرسة يابانية بالوادى الجديد، وأوضح المحافظ أن المدرسة مقامة على مساحه 10043 متر مربع ومساحه الدور الأرضى 2173 متر مربع ومجموع مساحه الأدوار 4660.1متر مربع وتضم المدرسة عدد 14 فصلا دراسيا على 3 أدوار وبتكلفه تقديرية 25 مليون جنيه.

وشدد الزملوط، على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات، وتمكين المدرسة بكل السبل والوسائل التى تجعل منها صرحا علميا على أرض المحافظة.