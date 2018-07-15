صور.. مسئولو رى أسوان يتابعون أعمال تطهير محطة النقرة الرئيسية

أجرى المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان جولة ميدانية لمتابعة حالة الرى وأعمال الصيانة.

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان على أن الجولة شملت متابعة حالة الرى وأعمال الصيانة بنطاق هندسة رى وادى النقرة ونطاق هندسة رى الطويسة وتطهيرات دليل مصمص ومحطة رى النقرة الرئيسية على النيل فى الكيلو 39.00، حيث رافقه فى الجولة الميدانية المهندس محمد السنوسى مدير هندسة الطويسة والمهندس أبو بكر محمد الصالح مدير هندسة النقرة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى تنفذ أعمال تطهير وصيانة للمجارى المائية بنطاق مراكز محافظة أسوان، والتى تشمل أعمال التطهيرات ونزع الحشائش لضمان كفاءة شبكة المجارى المائية وكذلك لضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر وضمان وصول المياه للنهايات والحفاظ على المناسيب المقررة لرى الزراعات.