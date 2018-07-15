صور.. محافظ المنيا يسلم مساعدات مالية للعرائس اليتيمات

كتب فريق المحافظات

سلم عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، 50 مساعدة مالية للعرائس من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج قيمة المساعدة 10 ألاف جنيه باجمالى 500 ألف جنيه، مقدمة من جمعية دار الأورمان فى إطار الدور الذى تقوم به الجمعية فى رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى والأيتام ومحدودى الدخل من أبناء محافظة المنيا.

أشاد المحافظ فى بيان بجهود ومساهمات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات للتخفيف عن المواطنين والمساهمة فى حل مشكلاتهم، وقال إنّ الدولة لا تتأخر عن مساعدة أبنائها فى حدود الإمكانات المتاحة، وهناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدنى والأفراد فى حل معظم هذه المشكلات.

وأضاف المحافظ أن مؤسسات المجتمع المدنى لها دور داعم ومساند لخدمة المواطن على أرض المحافظة، فى إطار تحقيق الشراكة الكاملة بين الجهة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن جمعية دار الأورمان لها دور رائد فى تنمية مشروعات المجتمع الريفى وتقديم كافة أشكال الدعم للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.

من جانبه، قال سيد الشوربجى مدير فرع جمعية الأورمان إن الحالات المستفيدة تم اختيارها بعد إجراء بحث اجتماعى تمَ بالتعاون مع التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لبيان مدى احتياجاتهم وظروفهم المعيشية وتحقيقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية .

على جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، 56 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية خلال حملة لإزالة التعديات ، نظمتها الوحدة المحلية اليوم بالتعاون مع الأجهزة المعنية فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إنه تم إزالة 25 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بطريق أبو حرب بمساحة فدان و 4 قيراط و 6 سهم و 13 حالة وحدة محلية بمساحة 650 متر و 14 حالة رى بمساحة 1200 متر بالإضافة إلى 4 حالات حماية نيل بمساحة 15 قيراط و 25 سهم.



محافظ المنيا يقدم مساعدات



محافظ المنيا يقدم مساعدات



محافظ المنيا يقدم مساعدات



محافظ المنيا يقدم مساعدات



محافظ المنيا يقدم مساعدات



محافظ المنيا يقدم مساعدات